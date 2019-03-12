Binlerce sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşturuldu

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2009 yılında günümüze 10 bine yakın sokak hayvanını sahiplendirirken, 2018 yılında bin 374, 2019’un 2 aylık döneminde ise 132 sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği sokak hayvanları ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılında bu güne kadar 10 bine yakın sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2018 yılı içinde 488 kedi ve 886 köpek olmak üzere toplam bin 374 hayvan sahiplendirdi. 2018 Ocak ayından 2019 Şubat ayına kadar merkezde bulunan 962 köpek ve 591 kedi kısırlaştırıldıktan sonra mikroçip takılarak alındıkları yerlere bırakıldı. Aynı süreçte tedaviye muhtaç bin 101 sokak hayvanı ise tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Öte yandan 14 aylık dönemde (2018 - 2019 Şubat) Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gelen 10 bin 302 istek ve şikayet de değerlendirilerek ve çözüme kavuşturuldu. Merkezde ayrıca 2018’den itibaren 2 bin 432 kedi ve köpek toplanırken; kısırlaştırılan kedi ve köpek sayısı ise bin 553 oldu. Ayrıca 14 ayda toplam 2 bin 249 hayvanın da kuduz aşısı yapıldı.

Yetkililer sokak hayvanlarının halk sağlığı açısından önemli bir yer teşkil ettiğini ifade ederek, “Evcil bir hayvan edinmek isteyen tüm yurttaşların öncelikle Doğal Yaşam Merkezi’nde sahiplendirilmeyi bekleyen sokak hayvanlarını tercih etmeleri, halk sağlığı açısından çok önemli. Sahiplendirmeler ne kadar çok artarsa sokak hayvanları sorununun çözümü de o kadar kolay olur. Tehlikeli tür olarak sınıflandırılan hayvanların bakımı da kanunen yasak olduğu gibi çeşitli olumsuzluklara neden olabilmektedir. Yurttaşlarımız bu tür hayvanlara karşı da dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 14 aylık periyotta barınakta ve okullarda gerçekleştirdiği eğitimler kapsamında 39 okulun 3 bin 63 öğrencisine eğitim verdi. Aynı dönemde Doğal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden öğrenci sayısı ise 13 bin 300 oldu. Merkezde ayrıca Adaptif Binicilik kapsamında 212, Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın etkinliklerinde bin 622, atla tanışma etkinliklerinde 579 kişi ata bindi. 2018’de at binişi sertifikası alan öğrenci sayısı ise 450 olarak gerçekleşti.