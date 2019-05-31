Binlerce Sancaktepeli iftar sofrasında bir araya geldi

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde binlerce Sancaktepeli hep birlikte oruç açtı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancaktepe’de huzur içinde, kardeşlik içinde, bir arada yaşayacağımız bir ilçe olalım ve 39 ilçemizin hepsine örnek olalım istiyorum" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi Sancaktar Caddesi’nde düzenlenen iftar programına Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve binlerce Sancaktepeli vatandaş katıldı. İftar öncesinde alanda gezen Başkan Döğücü, vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Döğücü, "Bakınız burada hepimiz bir aradayız. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Bizi şer odaklarından muhafaza eylesin. Sancaktepe’de huzur içinde, kardeşlik içinde, bir arada yaşayacağımız bir ilçe olalım ve 39 ilçemizin hepsine örnek olalım istiyorum. Bu konuda benimle gayret etmeye var mısınız" ifadelerini kullandı.