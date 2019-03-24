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Binlerce öğrenci Çanakkale için yarıştı

Sivas’ta “Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde”Kitap Okuma Yarışmasında binlerce öğrenci Çanakkale gezisi ödülünü hak etmek için yarıştı.

24 Mart 2019 Pazar 13:17
Binlerce öğrenci Çanakkale için yarıştı

Sivas’ta “Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde”Kitap Okuma Yarışmasında binlerce öğrenci Çanakkale gezisi ödülünü hak etmek için yarıştı.


Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri arasında, Sivas Valiliği İlMilli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi kapsamında “Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde”isimli kitap okuma yarışması düzenlendi.


Sivas genelinde 10 bin 194 lise ve ortaokul öğrencisinin müracaat ettiği yarışma için bugün saat 10.00’da il merkezi ve ilçelerde belirlenen 214 okulda 533 gözetmen eşliğinde sınav gerçekleştirildi. Sınava ortaokul öğrencileri Yavuz Bahadıroğlu’nun “Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale” eserini, lise öğrencileri ise Mehmet Niyazi’nin “Çanakkale Mahşeri ” eserlerini okuyarak katıldı.


Yarışma ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı,“Birkaç aydır öğretmenlerimiz öğrencilerini bu yarışmaya hazırlıyorlardı. Bugün de sorunsuz bir şekilde sınavımızı gerçekleştirdik.” Dedi.


Dereceye giren öğrencilerin Çanakkale’ye götürüleceğini belirten Savaşçı, “Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıldönümü. Bu kapsamda ortaokullardan dereceye giren ilk 104 öğrenci ve liselerden dereceye giren ilk 104 öğrencimiz olmak üzere toplam 208 öğrencimizi nisan ayı içerisinde Çanakkale gezisine götüreceğiz. Ben tüm öğrencilerimiz adına bu anlamlı yarışmayı düzenlememizi sağlayan Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:17
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