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Binlerce Müslüman ölebilir! Yaprakla hayat savaşı

Savaşı meydana getirdiği kıtlıkla baş başa kalan Yemen'de, halk yaprak yiyerek hayatta kalma savaşı veriyor. Ülkenin kuzeyinde Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Aslam bölgesinde insanlar yaprak kaynatarak besin ihtiyacını gideriyor.

14 Eylül 2018 Cuma 20:31
Binlerce Müslüman ölebilir! Yaprakla hayat savaşı

Savaştan dolayı kıtıkla karşı karşıya kalan Yemen'de uluslararası insani yardım kuruluşlarının gitmediği bölgede halk, yaprak yiyerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yemen'in kuzeyinde bulunan Aslam bölgesindeki Meşrade Köyü sakinleri, kendilerine hiçbir insani yardım ulaşmadığı için, yaprak kaynatarak elde ettikleri acı ve ekşi bir ezme ile hayatta kalmaya çalışıyor.

Sağlıksız beslenmeden hastalanan onlarca çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

 EN FAKİR BÖLGELERDEN ASLAM'DA KITLIK HAD SAFHADA

Köydeki sağlık kliniğinde her hafta ortalama 17 çocuk, aşırı derecede sağlıksız beslenme sebebiyle tedavi ediliyor.

Fakat çoğu ailenin tedavileri karşılayabilecek maddi gücü yok. Tedavi görmeyen çocuklarsa her gün ölümle yüzleşiyor.

Aslam bölgesinin de bağlı olduğu Hacca şehrinde bu sene toplamda 20 çocuğun öldüğü kaydedildi. Fakat aileler genelde ölümleri bildirmediği için sayının bundan daha fazla olduğu belirtiliyor.

YARDIM KURULUŞLARI YETİŞEMİYOR

Ülkede üç senedir devam eden savaş, uluslararası yardım kuruluşlarının da yetişemeyeceği kadar geniş çapta açlık ve kıtlığa sebep oluyor.

Normalde Aslam bölgesine ulaşması gereken yardımların ulaşmadığını öğrenen kuruluşlar, bunun nedeni hakkında inceleme başlattı. Bu süreçte ise acilen müdahalenin gerektiği bölgeye 10 bin yemek sepetinin dağıtılmak üzere gönderildiğini bildirildi.

Aslam'daki halkın yarısı kağıt üzerinde gıda yardımı alıyor. Fakat bölge halkı, uluslararası yardım kuruluşlarının göç etmiş olmak gibi öncelik kriterlerine uymadığı için göz ardı edilebiliyor.

UNICEF, 2015'ten bu yana 2 bin 400'ün üzerinde çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 600'den fazla çocuğun da yaralandığını açıklamıştı.

YEMEN'DE KİM SAVAŞIYOR

Bağımsız kaynakların raporlarına göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Arap Koalisyonu'nun 2015'in mart ayından bu yana Yemen'de sürdürdüğü operasyonlar sırasında şu ana kadar 16 binin üzerinde hava saldırısı gerçekleşti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de İran destekli Şii Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Ülkenin birçok kenti ordu ile Husi milisler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Batı destekli Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki Yemen hükümetine destek veriyor.

Aralarında sivil yerleşim birimlerinin de bulunduğu bu saldırılar sırasında yapılan 'hataların' üçte birinin dahi incelenmediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana Yemen'deki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldü, 10 binden fazla sivil de yaralandı.

(Euronews)

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:31
  1. Yemen
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