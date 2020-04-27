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Korona Virüs

Binlerce lira ceza yediler! Artvin'de koronavirüs tedbiri almadan boğaları güreştirdiler

Artvin’de ölümcül koronavirüs salgını tedbirlerine uymayarak boğa güreştirenlere ve izleyenlere 11 bin lirayı aşkın para cezası kesildi.

2020-04-27 15:34:00 -
Binlerce lira ceza yediler! Artvin'de koronavirüs tedbiri almadan boğaları güreştirdiler

Artvin’de Korona virüs tedbirlerine uymayarak güreş yaptıran boğa sahipleri ve izleyicilere toplamda 11 bin 18 TL ceza kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirlere uymayarak Artvin’de boğa güreşi yaptıranlara ve izleyicilere para cezası kesildi. Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Artvin Kafkasör Boğa Güreşi Arenasında boğa güreşi yapıldığı bilgisine ulaştı.

3 boğa sahibine yaklaşık 10 bin TL ceza

Arenaya gelerek boğa güreşi yaptırıldığını tespit eden jandarma ekipleri tarafından 3 boğa sahibine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 9 bin 450 TL, izleyici olarak bulunan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 şahsa bin 568 TL idari para cezası kesildi. Korona virüs tedbirlerine uymayarak güreş yaptıran boğa sahipleri ve izleyicilere toplamda 11 bin 18 TL ceza kesilirken, jandarma ekiplerince toplum sağlığını korumak için yapılan kontrollere devam edileceği belirtildi.

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