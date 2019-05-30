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Binlerce Küçükçekmeceli aynı sofrada oruçlarını açtı

Küçükçekmece’de binlerce kişi aynı iftar sofrasında buluşarak birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:49
Binlerce Küçükçekmeceli aynı sofrada oruçlarını açtı

Küçükçekmece’de binlerce kişi aynı iftar sofrasında buluşarak birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.


Küçükçekmece Belediyesi, Kanarya Mahallesi’nde binlerce kişiyi iftar sofrasında bir araya getirdi. Binlerce kişinin katıldığı iftar sofrasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katıldı. İlahi ve semazen gösterisinin ardından ezanın okunması ile birlikte oruçlar açıldı. Binlerce vatandaş aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Kanarya Mahallesi Muhtarı program bitiminde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye plaket takdim etti.



“Aynı sofrayı paylaşmak, oruç açmak benim için çok önemliydi”


Aynı iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ”Bu Ramazan ayında mübarek günde tutmuş olduğunuz oruçlar, yapmış olduğunuz ibadetleri Allah kabul etsin. Sizlerle çok şey başaracağıma olan inancımı bir kez daha gösterdiniz. Sizleri seviyorum, sizlere çok güveniyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Aynı sofrayı paylaşmayı, aynı havayı teneffüs etmeyi birlikte oruç açmak benim için çok önemliydi. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:49
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