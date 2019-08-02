0553 313 94 23

Binlerce klasik otomobil tutkunu Hırvatistan'da buluştu

Fransız otomobil firması Citroen'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "23. Dünya Citroen 2CV Buluşması" etkinliğine 37 ülkeden 3 binin üzerinde klasik otomobil getirildi

02 Ağustos 2019 Cuma 17:22
Binlerce klasik otomobil tutkunu Hırvatistan'da buluştu

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Samobor'da düzenlenen "23. Dünya Citroen 2CV Buluşması" renkli görüntülere sahne oldu.

Fransız otomobil firması Citroen'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe 37 ülkeden 3 binin üzerinde klasik otomobil getirildi.

Eski Yugoslavya'nın da en popüler otomobillerinden biri olan ve halk arasında "Spacek" olarak adlandırılan Citroen 2CV model klasik otomobillerin şehir turu büyük ilgi gördü.

Hırvatistan Citroen 2CV Kulübü Başkanı Goran Skrbin, yaptığı açıklamada, Spacek'e merakının çocukluğunda başladığını ifade ederek, babası Branko'nun da tam bir Spacek tutkunu olduğunu kaydetti.

Eski Yugoslavya'daki Spacek hayranlığına da değinen Skrbin, bu aracın Slovenya'nın Koper şehrinde üretilmesi nedeniyle özellikle Slovenlerin Spacek'e büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Branko Skrbin de üniversite eğitimi için gittiği Bosna Hersek'te, Fransız ev arkadaşının Citroen 2CV model aracına adeta vurulduğunu belirterek, "Bu araç köylüye de din adamına da doktora da herkese hitap ediyor." dedi.

Buluşmaya eşi Diana ile Büyük Britanya'dan gelen James Darley ise Hırvatistan'a altı günde varabildiklerini aktararak, "Bu otomobil beraberinde dostlukları da getiriyor. Siz otomobili kullanırken insanlar size el sallıyor, selam veriyor. Bu, şans getiren bir otomobil." diye konuştu.

İlk kez 1948 yılında üretilen 2CV, sembolleşmiş klasik otomobiller arasında gösteriliyor. Araç, 1990'dan beri üretilmezken, Spacek tutkunları her iki yılda bir farklı bir Avrupa ülkesinde buluşma düzenliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:22
  1. buluşma
  2. Citroen 2CV
  3. Hırvatistan
  4. Samobor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    1. Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    2. Ordu'da kaybolan alzaymır hastası..
    3. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli "sahte..
    4. Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
    5. Grönland'da temmuzda 197 milyar ton..
    6. Kula’da trafik denetimleri artırıldı
    7. Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar..
    8. İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün..
    9. Rusya'dan ABD açıklaması: Büyük hata..
    10. Binlerce klasik otomobil tutkunu..
    11. Sivas’ta araç sayısı azaldı
    12. Türkiye’yi, Avrupa Şampiyonasında..
    13. Başkan Pekyatırmacı:..
    14. Yağmur suyu ile kavun-karpuz..
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. Mısır’da 513 mahkuma af
    17. Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e..
    18. Türkeli’de tır ve kamyonlar için..
    19. ABD ile güvenli bölgeye yönelik..
    20. Jandarma trafikten helikopterli denetim
    21. Güvenli bölge için kritik tarih..
    22. Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un..
    23. Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve..
    24. Akşener kurultay öncesi il..
    25. Hacca giden kişinin hacla ilgili..
    26. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    27. Yangının ardından Balıkesir Valisinden..
    28. Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    29. AYM’nin kararına bir tepki de Bingöl..
    30. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!