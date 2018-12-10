Ölüm aylığı konusunda dikkat Paranız kesilebilir

Erkek çocuklarda ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Orta öğrenim öğrencilerine 20, yükseköğrenim öğrencilerine ise 25 yaşını dolduruncaya kadar ölüm aylığı ödeniyor. Ortaöğrenimin 20, yüksek öğrenimin de 25 yaşından önce bitirilmesi halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesiliyor. Kız çocukları evlendikleri anda aylıkları kesilirken, erkek çocuklar öğrencilikleri devam ettiği sürece evlenseler de aylıkları kesilmiyor.

Lisansüstü ve doktora da yüksek öğrenim kapsamında değerlendiriliyor. Lisansüstü eğitimine veya doktoraya devam eden erkek çocukların aylıkları 25 yaşını dolduruncaya kadar ödenmeye devam ediyor.

Mesleki Eğitim Kanunu'na tabi olarak çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime devam eden 18 yaşından büyük öğrencilere ise ölüm aylığı bağlanmıyor.

Zihinsel yetersizliği olmakla birlikte zorunlu temel eğitim kapsamında kayıt ve devam zorunluluğu olan ve özel eğitim mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim iş uygulama merkezlerine devam edenlere 20 yaşını dolduruncaya kadar ölüm aylığı bağlanıyor.

Açık lisede okuyanlara 20 yaşına kadar yetim aylığı

Uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretim hizmeti veren açık liseler ortaöğretim kurumları olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla açık liselerde okuyanlar 20 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyor. Açık lise kaydını bir dönem donduranlar bu süre için aylık almaya devam edebiliyor.

Kaydı silinen öğrencilerin, silik duruma düştüğü tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren ölüm aylığı kesiliyor. Kaydı silinmiş öğrencilere ölüm aylığı da bağlanmıyor. Pedagojik formasyon sertifika programı mezuniyet belgesi lisansüstü ihtisas sertifikası ile eşdeğer kabul edilmediği için bu programlara devam eden öğrenciler ölüm aylığından yararlanamıyor.

Hazırlığı 2 yılda geçemeyenin aylığı kesilir

Ölüm aylığı alanların okulu uzatma hakları sınırsız değil. Bu konuda azami süreler uygulanıyor. Üniversite hazırlıkta azami süre 2 yıl, ön lisansta ise 4 yıl. Lisans öğreniminde azami süre 4 yıllıkta 7 yıl, 5 yıllıkta 8 yıl, 6 yıllıkta ise 9 yıl olarak uygulanıyor. Örneğin üniversite hazırlık sınıfını iki yılda veya 2 yıllık ön lisansı 4 yılda bitiremeyenlerin ölüm aylığı kesiliyor.

Kayıt dondurmadaki ayrıma dikkat

Öğrencilerin dondurulan süreleri azami öğrenim sürelerine ilave ediliyor. Kaydını yeniledikten sonra herhangi bir nedenle kaydını donduranların öğrencilik hakları devam ettiğinden, dondurulan dönem sonuna kadar ölüm aylığı ödeniyor. Ancak, kaydını yenilemeden donduran öğrencilere ise ölüm aylığı bağlanmıyor.

Cezalı öğrenciye aylık bağlanmaz

Yüksek öğrenime devam eden öğrencilerin bir dönemi geçen uzaklaştırma cezası veya üniversiteden çıkarılma cezası alması durumunda ölüm aylıkları kesiliyor. Bir dönemi aşmayan uzaklaştırma cezalarında ise ölüm aylığı ödenmeye devam ediyor.

Pasif öğrenci kaydını yenilemeyen öğrencilere ise ölüm aylığı ödenmiyor.

Kız çocuklara ölüm aylığında öğrenim şartı yok

Kız çocukları, yaşları ne olursa olsun evli olmaması, sonradan boşanması veya dul kalması halinde ölüm aylığı bağlanıyor. Kız çocuklarına aylık bağlanmasında erkek çocuklardaki gibi belli yaşlara kadar öğrenci olma şartı aranmıyor.

Malul erkek çocuklara ölüm aylığı

Kurum sağlık kurulu raporuyla çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul kız veya erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanıyor. Malul çocuklarda yaş, öğrencilik niteliği veya bekar olma zorunluluğu bulunmuyor.

(Habertürk)