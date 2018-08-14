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Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Okul servislerinde yönetmelik değişti

Velilerin çocuklarını emanet ettikleri okul servis araçlarında öğrencilerin güvenliğiyle ilgili kararları barındıran, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Ağustos 2018 Salı 08:27
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Okul servislerinde yönetmelik değişti

İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2019 olarak belirlendi.

5 BAKANLIK BİRLİKTE YÜRÜTECEK

Ayrıca, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ilişkin süre ise 3 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından birlikte yürütülecek.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 08:27
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Resmi Gazete
  3. okul servisleri

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  • inciinci1 sa önce
    peki ya servislerde çalınan yabancı müziklere ne demeli....ilgisi olmayan ve servise ait olmayan artis ukala şoförlere ne demeli.... okul yönetimini takmıyor. kim onları denetleyecek. milli eğitimdeki yerinden kalkamayan şube müdürü mü? çocuklara yazık neslimize yazık
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