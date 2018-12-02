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Binlerce kişiye emekli olmanın yolu açılıyor!

Yaşı doldurduğu halde prim eksiği olan ve çalışamayan 100 bin kişiye emekli olma fırsatı doğuyor. Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde.

02 Aralık 2018 Pazar 08:01
Binlerce kişiye emekli olmanın yolu açılıyor!

Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde, emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Düzenleme çıkarsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak. 

Bin 800 gün şartı

Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla, öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az bin 800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar, eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Ancak borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart. 

(Güneş)

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 08:01
  1. emeklilik
  2. ekonomi
  3. SSK
  4. Bağ-Kur

YORUM YAZ

  • halkhalk21 dk önce
    sigorta primleri çok yüksek, yine ocakta zam gelecek deniyor,indirim yapılacağı yerde niye zam yapılacak hayret.millet ödemesin diyemi.
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