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Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor: Borcu öde emekli ol

Yaş şartını yerine getirdiği halde, prim eksiği olan ve çalışamayan 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:04
Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor: Borcu öde emekli ol

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti.

Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

1800 gün prim istenecek

Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.

Konu kısa sürede Meclis'te

Konuyla ilgili çalışmanın tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yasa öngörüldüğü şekliyleçıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emekliliğin yolu açılacak.

Kaynak: Güneş

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:04
  1. Emeklilik
  2. prim borcu

YORUM YAZ

  • cumali tomocumali tomo37 dk önce
    eyt lilerin günahı günügününe primlerini yatırmalarımı

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