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Binlerce kişinin tatil yapacağı Çeşme’de takviye ekip devrede

Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonunda vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için yaklaşık 180 kişilik takviye ekiplerle birlikte görev yapacaklarını açıkladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:36
Binlerce kişinin tatil yapacağı Çeşme’de takviye ekip devrede

Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonunda vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için yaklaşık 180 kişilik takviye ekiplerle birlikte görev yapacaklarını açıkladı.


9 günlük bayram tatili boyunca İzmir’in Çeşme ilçesinin 2 otoban girişi ve eski İzmir yolunda 24 saat süreyle Trafik, Asayiş ve KOM ekiplerinin görev yapacağını açıklayan Emniyet Müdürü Alev, "Bayram tatili için ilçemize gelecek olan tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde tatillerini yapabilmeleri için takviye ekiplerimizle birlikte görev yapacağız" diye konuştu.



"Yaklaşık 180 takviye personel görev yapacak"


9 günlük Bayram tatili için takviye personel talebinde bulunduklarını açıklayan İlçe Emniyet Müdürü Alev, "Çevik Kuvvet’ten 100, Asayiş Şube Müdürlüğü’nden 8 kişiden oluşan 4 Yunus Timi, konaklama tesislerinde kalabilecek aranan şahıslar için 1 İnfaz Ekibi, halk plajında oluşabilecek hırsızlık ve kapkaçları önlemek için Hırsızlık Bürosu’ndan 6 personel, ayrıca 2 otoban girişi ve eski İzmir yolundan girişte yapılacak uygulamalar için takviye olarak Asayiş ve KOM personeli istedik. Narkotik’ten 6 uzman ve 1 adet KEM köpeği, Kaçakçılık’tan 3 uzman personel, Mali Suçlar Şubesi’nden 3 uzman, Organize Suçlar’dan 1 ekip, Trafik’ten uygulama noktaları için 18 polis memuru, 3 adet motorlu Şahin Timi, 2 Radar personeli, 1 Bomba İmha Personeli, Olay Yeri İnceleme için takviye ekip talebinde bulunduk. Çeşme’ye takviye olarak gelecek yaklaşık 180 personel, 31 Mayıs Cuma gününden itibaren göreve başlayacak" ifadelerini kullandı.



"Huzur için Çeşme’de her yerde polisi görebileceksiniz"


Bayram tatili için Çeşme’ye gelecek olan vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapmaları için her türlü tedbirin alındığını ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Alev, "Polis ekiplerimiz, 24 saat boyunca sokaklarda olacak. Sadece bayram tatilinde değil, yaz sezonu boyunca aynı hassasiyetle görev yapacağız. 6 Komiserimizi sokaklardaki ekiplerin başında görevlendirdik. Ayrıca sivil ekiplerimiz de sokaklarda görev yapacaklar. Çeşme’de her yerde polisi görebileceksiniz. Jandarma da kendi bölgesinde hakimiyeti sağlamış durumda. Biz de onlarla koordineli çalışacağız. Yani jandarma ve sahil güvenlik ile birlikte, aynı çatı altında, Çeşme’de vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için görev yapacağız" diye konuştu.



"Eğlence yerleri ses sınırlamasına uymalı"


Hiçbir yetkinin sınırsız olmadığı gibi hiçbir özgürlüğün de sınırsız olamayacağını vurgulayan Alev, eğlence yerlerinin de müzik sesi konusunda hassas davranmak zorunda olduğunu söyledi. Gürcan Alev, "Belirlenen desibel değerlerini aşmamalı ve gece saatlerinde kendilerine tanınan süreyi aşmayarak, müzik sesini kapatmalılar. Unutmayalım ki, eğlenmek özgürlüğünün yanında, dinlenmek özgürlüğü de var. Desibel değerlerini ve gece müzik sesinin kapanma saatini aşmadan, dinlenmek isteyen vatandaşları rahatsız etmeden eğlencenin dozu ayarlanmalı" uyarısında bulundu.



"Plajlarda sivil ekipler görev yapacak"


Plajlarda sivil ekiplerin görev yapacağını da açıklayan Alev, "Plajlarımızda, şortlu, terlikli sivil polislerimiz görev yapacaklar. Geçtiğimiz yıllarda da sivil ekiplerimiz plajlarda görev yapmışlar ve vatandaşları rahatsız eden şahıslara işlem yapmışlardı. Vatandaşlarımızın rahatsız edilmeden, eşyalarının çalınma korkusu olmadan denize girmeleri için her türlü önlemi bu yıl da alacağız" dedi.



"Organize suça karışmış hiç kimse Çeşme’ye giremeyecek"


Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Alev, esnaftan ve vatandaşlardan da yardım beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Tüm Çeşmeliler, turizmcimiz, esnafımız ve tatil için Çeşme’ye gelen vatandaşlarımız, şüpheli gördükleri şahısları veya olayları korkmadan bize bildirsinler. Polis Haftası’ndaki konuşmamda da vurgulamıştım; hiçbir organize suç örgütü veya organize suç faaliyetine karışmış kişi, Çeşme’ye giremeyecek. Onlarla ilgili çok sert tedbirler aldık."

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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