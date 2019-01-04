Binlerce kişinin ölümüne neden olan salgın Avrupa'ya sıçradı

Geçen yılın sonlarına doğru Afrika'da yeniden hortlayan ve son üç ayda yüzlerce insanı öldüren Ebola salgını, bu kez Avrupa'da ortaya çıktı.

İsveç'in Enkoping kentinde bir hastada Ebola virüsü tespit edildi. Yerel yetkililer, hastanın Uppsala Hastanesi'nde karantinaya alındığını duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, aralık ayında yaptığı açıklamada, yazdan bu yana 235 kişinin yaşamını yitirdiğini ilan etmişti.