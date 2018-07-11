Binlerce kişi bekliyordu! Bakanlık açıkladı

Binlerce kişinin beklediği sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınarak, 23 Temmuz’da ise atamalar gerçekleştirilecek.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz’da ilan edilecek.

  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. Sözleşmeli öğretmenlik
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları