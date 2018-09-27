Bedelli askerlikte 3'üncü celp dönemi

Bedelli askerlikten faydalanmak için gerekli prosedürü uygulayarak başvurusunu tamamlayan ve beklemeye başlayan çok sayıda vatandaşın beklediği üçüncü celp yerleri açıklandı.



E-DEVLET'TEN BAKILACAK



28 Ağustos'ta açıklanan ilk celp dönemi ve 6 Eylül'de açıklanan ikinci celp döneminin ardından bugün üçüncü celp dönemi E Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfasından açıklandı.