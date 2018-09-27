Bedelli askerlikte 3'üncü celp dönemi
Milli Savunma Bakanlığı, bedellide 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet" üzerinden yayımlandığını duyurdu.27 Eylül 2018 Perşembe 09:47
Bedelli askerlikten faydalanmak için gerekli prosedürü uygulayarak başvurusunu tamamlayan ve beklemeye başlayan çok sayıda vatandaşın beklediği üçüncü celp yerleri açıklandı.
E-DEVLET'TEN BAKILACAK
28 Ağustos'ta açıklanan ilk celp dönemi ve 6 Eylül'de açıklanan ikinci celp döneminin ardından bugün üçüncü celp dönemi E Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfasından açıklandı.
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