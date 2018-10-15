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Binlerce kişi akın etti! Bir ilçeyi yıkan haber

Ankara'nın Polatlı ilçesine yüksek gerilim hattı inşasında çalışmak için giden işçilerin bulunduğu kamyonetin dere yatağına düşmesiyle meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi, Ordu'nun Gölköy ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 07:16
Binlerce kişi akın etti! Bir ilçeyi yıkan haber

Feci kaza, önceki gün sabaha karşı Ankara-Eskişehir karayolunun 50'nci kilometresinde, Polatlı ilçesi Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde oturan Oktay Ev, Polatlı'daki yüksek gerilim hattı inşası için işçi arkadaşlarını da yanına alarak, dün akşam çift kabinli kamyonetle yola çıktı.

Köprü bariyerlerine çarptı

Ancak, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü Ev'in kontrolünden çıkarak önce köprü bariyerlerine çarptı; ardından yaklaşık 5 metreden, içinde su bulunmayan dere yatağına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Oktay Ev ile araçta bulunan Serdar Çayır, Yılmaz Sofuoğlu ve oğlu Ertuğrul Sofuoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Cenazeye 7 bin kişi katıldı

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi için Ordu'nun Gölköy ilçesi Kale Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile binlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 4 kişinin cenazesi Kale Mahallesi'nde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 07:16
  1. Ordu
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. cenaze

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