Binlerce kişi 15 Temmuz kortejinde buluştu

Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Yağcıbedir Mehter Takımı eşliğinde kortej gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı önünden başlayan korteje protokolün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit aileleri ise en önde yürüdü.

Türk bayrakları ile adeta insan seline dönen korteje Yağcıbedir Mehter Takımının coşkulu marşları, ilçede kurulan Atlı Spor Kulüplerinin at üzerindeki gösterileri eşlik etti. Kortejin ilk durağı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ikinci durağı ise İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, MHP Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli, siyasi parti temsilcileri ile birlikte Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanına şanlı Türk Bayrağını ve kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’i teslim etti. Buralarda yapılan kısa konuşmalara İstiklal Marşı okunarak son verildi.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay yaptığı konuşmada “ 15 Temmuz Demokrasi Zaferi milletimizin dik duruşu ve cesareti ile kazanılmasının yanı sıra, o gün bu hain gruba karşı, canla başla mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde de olmuştur. Bugün bu vesile ile demokrasi zaferimizin yıl dönümünü vesilesi ile Jandarma teşkilatımızı, Emniyet teşkilatımızı ziyaret ediyoruz. Onlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemizin ve ülkemizin güvenliği için canla başla mücadele ediyorlar. Bu uğurda canlarını hiç çekinmeden feda ediyorlar. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem yavaş ise “ Sındırgı birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini bu kortejde yine verdi. Siyaset ayrımı gözetmeksizin siyasi parti başkanlarımız ve binlerce vatandaşımız ile yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bugün 15 Temmuz’un sene-i devriyesindeyiz. İnanın insanın tüyleri diken diken oluyor. Böyle bir zor anı milletin iradesi ile Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile bir yıl önce, hain darbe girişimi yok edildi. Gözbebeğimiz askerin ve polisin içerisindeki bazı hainlerin ülkenin idaresini ele geçirmek için yaptığı, yine askerin ve polisin içindeki vatanseverler önledi, bu millet önledi. Bu millet bir ve beraber oldukça Allah’ın izniyle o topluluğa, o millete o topluluğa hiç kimse bir şey yapamaz. Biz şehit olan polislerimize, askerlerimize, yaralanan polislerimize, askerlerimize ve bu milletimize 251 tane 15 Temmuz şehidimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Allah bir daha bize böyle anları göstermesin. Biz bir oldukça, bu şanlı millet oldukça kimse bu vatana hiç bir şey yapamaz. O hainlerde en kısa sürede cezasını bulacaktır” dedi.

Kortej sonrasında Cumhuriyet Meydanında çeşitli etkinliklerde vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürdü. Kur’an tilaveti, ilahiler ve şiirler ile süslenen gecede şehitlerin ismi tek tek okundu. Sela ile son bulan geceye birlik ve beraberlik duyguları damga vurdu.