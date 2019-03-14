Binlerce kilometre öteden sofralara gelen lezzet

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından olan baharatlar, genellikle Hint coğrafyası, Ekvator ülkeleri ve Afrika kıtasında yetişiyor. Esnaflar, binlerce kilometre öteden Türkiye’ye gelen ve yemeklere lezzet katan bu ürünün coğrafi koşullar sebebiyle Türkiye’de fazla yetişemediğini belirttiler.

Her mevsim aralıksız olarak yemeklere ayrı bir lezzet katan baharatlar, uzun bir yolculuk sonrası sofralara geliyor. Baharatın binlerce kilometre öteden Türkiye’ye uzanan serüvenlerini anlatan esnaflar, son dönemde bu ürüne daha fazla talep olduğunu belirterek, satışlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.







"Binlerce kilometre öteden baharatları sofralara taşıyoruz"

Eskişehir’de uzun yıllardır baharat satışı Tuncay Tezcan, bu ürünün Türkiye’de çok az yetiştiğini dile getirerek, "Baharatlar genellikle Ekvator ülkelerinde, Hint coğrafyasında ve Afrika ülkelerinde yetişir. Bizler de buralardan alırız. Ülkemizde de yetişiyor ama çok az ve kısıtlı. Baharatların yüzde 80’i yurt dışından gelir. Tabii bunda coğrafi konum ve iklim şartları belirleyici oluyor. Binlerce kilometre öteden baharatları sofralara taşıyoruz. Türk kültüründe de baharatın her zaman önemli ve güzel yeri olmuştur. Yemeğe ayrı bir lezzet katar, tat verir. Son dönemde de satışlar geçmişe nispeten çok daha iyi. Memnunuz. Uzun bir yolculuk sonrası sofralara gelen bu tadı vatandaşlarımıza sunduğumuz için biz de mutluyuz" şeklinde konuştu.