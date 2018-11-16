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Polislerin mesai saatleri düşürülüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin yaşam standartlarının daha iyi bir noktaya gelmesi için mesai saatlerinin 8 saat şeklinde düzenleneceğini açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 13:53
Polislerin mesai saatleri düşürülüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda polisler için müjdeyi verdi.

Bakan Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Çalışma saatleri 8/24

Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret eden Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." dedi.

Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 13:53
  1. Süleyman Soylu
  2. polis
  3. çalışma saatleri

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