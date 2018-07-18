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Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak

Dün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan Başkan Erdoğan'a hakaret pankartını savunarak kendi Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan'a hakaret eden pankartı yayınlayan Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar sert tepki gösterirken, mizah dergisi Misvak da Kılıçdaroğlu'nu söylediklerine pişman edecek karikatürler yayınladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:36
Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında bir takım açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a hakaret etmeyi kendine iş bilen Kılıçdaroğlu dün yine şaşırtmayarak davranışlarını yineledi.

ALÇAK PANKARTI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan'a hakaret içeren bir pankart açılmıştı. hakaret içeren pankartın ardından öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, dün grup toplantısının ardından o pankartı 'Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin.' ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun skandal paylaşımına vatandaşlardan çok sert tepki geldi. 


'TAHAMMÜL EDECEKSİN'

Kılıçdaroğlu'nun ''Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin' sözlerinin ardından mizah dergisi misvak birçok karikatür yayınladı. Binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşılan karikatürler hakkında Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği ise merak ediliyor.




Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:36
  1. misvak dergisi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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