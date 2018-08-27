Binlerce çocuk sabah namazında Mevlana Meydanı’nı doldurdu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında her sabah namazında camileri dolduran binlerce çocukla Mevlana Meydanı’nda buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile on binlerce çocuk ve aileleriyle sabah namazında birlikte saf tuttu. Namazın ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı duayla eller semaya açıldı ve ümmetin birlik ve beraberliği için dua edildi.

BU PROJE NESİLLERİN PROJESİ

Namaz sonrası Mevlana Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlara hitap eden AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin Konya’nın devam eden en büyük projesi, en büyük yatırımı olduğunu dile getirdi. Annelere ve babalara teşekkür eden Sorgun, “Bu proje nesillerin projesi. Anneler ve babalar sabahları yavrularının ellerinden tutup camilere götürdüler. Yavrularımızı hoş gören cemaate, Müftülüğümüze ve imamlarımıza da bu projede yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Bu projenin asıl sahibi Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Camilerimizi dolduran yavrularımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra bizlere düşen bir görev var. Bu saate kadar belediyemiz yavrularımızı camilere alıştırdı. Bundan sonra onu devam ettirmek de hocalarımızın, cemaatin ve velilerin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

YAZ GÜNLERİNİ ŞEHRİMİZDE BAYRAMA ÇEVİRDİNİZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların yaz günlerini şehirde bir bayrama dönüştürdüğünü kaydederek, “Hanım kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten bu proje ile sabahleyin camilerin cıvıl cıvıl olmasına bizlerle birlikte büyük bir katkı sağladılar. Şimdi çocuklarımız için ödül zamanı. Bu aslında bir teşvik. Çocuklarımız ‘40 günü doldurduk ama camiye gelmeye devam ediyoruz’ diyorlar. Asıl amaç da bu. Çocuklarımızın camiye devamını sağlamak ve camilerimizi sosyal hayatımızın merkezi yapmak. Komşuluk ilişkilerinin arttığı çok güzel bir yaz günü geçirdik” diye konuştu.

BİSİKLETLER DAĞITMAYA BAŞLIYORUZ

Eylül ayı içerisinde bisikletlerin dağıtılacağını duyuran Başkan Altay, bisikletlerin hangi yolla dağıtılacağını da şöyle anlattı: “31 Ağustos Cuma günü program sonlanacak. Hocalarımız kesin listeleri ilçe müftülüklerimize ulaştıracak. İlçe müftülüklerimiz 3 Eylül’e kadar listeleri kesinleştirecek. İnşallah 5 Eylül’de camilerimize çocuklarımızın kimlik numaralarının ve isimlerinin bulunduğu, üzerinde hangi tür bisikletleri alacaklarının yazılı olduğu bir bilet göndereceğiz. Bu listelerle birlikte camilerde dağıtıma başlayacağız. Bisikletlerimiz 29 Ağustos’tan itibaren şehrimize gelmeye başlıyor. 5 Eylül’den itibaren taşra ilçelerden başlıyoruz. 11 Eylül itibariyle de Konya merkezde dağıtıma başlayacağız. Her gün 60 camide dağıtım gerçekleştirilecek. Size verdiğimiz biletlerle başvurarak çocuklarımız bisikletlerini camilerden alacak. Eğer camiye bir sebeple gidilemezse de 20 Eylül itibaren Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’nden de söz konusu biletlerle bisikletler alınabilecek.”

Projeye 60 bine yakın başvuru olduğunu ve 40 binin üzerinde de çocuğun bisikleti almayı hak ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Bu herhalde sadece Konya’da gerçekleşir. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıldönümündeyiz. Sultan Alparslan’ın ordusunun askerleri ne kadar şanlı ise bu meydanı dolduran çocuklarımız da o kadar şanlı. Allah onlardan razı olsun” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Altay, programın sonunda çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.