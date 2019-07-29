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Binlerce bisikletli ‘Görünür Ol’mak için pedal çevirdi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da binlerce bisikletli, ‘trafikte biz de varız’ demek için pedal çevirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33
Binlerce bisikletli ‘Görünür Ol’mak için pedal çevirdi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da binlerce bisikletli, ‘trafikte biz de varız’ demek için pedal çevirdi.



İstanbul’da bisiklet sevdalıları büyük bir şerit oluşturdu. İstanbul’da yer alan 50’ye yakın bisiklet ailesi ve bisiklet ile ilgili kuruluşun katılımıyla oluşturulmuş Bisikletliler Meclisi’nin düzenlediği “Görünür Ol, Güvende Ol! Turu” etkinliğinde binlerce bisikletli bir araya geldi.



Sporcular ‘trafikte biz de varız’ mesajı vermek amacıyla Sirkeci Garı’ndan yola çıktılar. Dev bisiklet konvoyu sahil boyunca rota oluşturarak Emirgan’a ulaştı. Grup, Emirgan’dan sonra ise yeniden başlangıç olan Sirkeci Garı’na pedal çevirdi. Etkinliğe, aralarında (Üsküdar Bisiklet Platformu) ÜSBİP’in de bulunduğu çok sayıda bisikletli grup katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33
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