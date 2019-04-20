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Binicilikte 23 Nisan heyecanı

- Ankara'da iki gün sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışmaları başladı

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:48
Binicilikte 23 Nisan heyecanı


ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışmaları başladı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde teşvik yarışmaları yapılıyor.

Yarışmaları, çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar da takip etti. Çocukların güzel bir gün geçirmesi için ayrıca çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon iki gün sürecek.

Öne çıkan koşular Gazi Meclisi Kupası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası, yarın sahiplerini bulacak. Yarın ayrıca Türkiye Binicilik Federasyonu Kupası, TBMM Kültür Sanat Kupası ve Milli Egemenlik Kupası da koşulacak.

İlk gün engel atlama yarışmalarını izleyen TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, TBMM'nin sadece yasal düzenlemeler yapan bir yer olmadığına işaret ederek, "Meclis aynı zamanda 82 milyon vatandaşımızla irtibat kuran ve onları kucaklayan bir yerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl böyle bir etkinliği hedefledik. Ankara Atlı Spor Kulübü ile organizasyon yaptık." diye konuştu.

Yarışmaların iki gün süreceğini hatırlatan Kumbuzoğlu, "İnşallah yarın dereceye girenlere kupalarını Sayın Meclis Başkanımız takdim edecek. Bugün ve yarın tüm Meclis yöneticileri olarak çocuklarımız ve velilerimizle birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Kumbuzoğlu, bayram kapsamında organizasyonların devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"TBMM, 23 Nisan Salı günü özel gündemle toplanacak. Tüm devlet erkanı bir arada olacak. İktidardan muhalefete kadar özel konuşmalar yapılacak. 23 Nisan, Atatürk'ün bütün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Dolayısıyla sadece ülkemiz değil, bütün dünya çocuklarına hitap ediyor. Bütün dünya çocuklarını 24 Nisan'da Meclis'e davet ettik. Meclis Başkanımız çocukları kabul edecek. 2020'de 23 Nisan'ın 100. yılını kutlayacağız. Bunun da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladık."

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:48
  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışmaları
  2. Binicilik
  3. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu

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