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Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 23:30
Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 23:30
  1. jandarma
  2. terör operasyonu

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