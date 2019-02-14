Bingöl’ün merkezinde 2 bin kamyon kar taşındı

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, karla mücadele kapsamında 2 bin kamyon karın merkez dışına taşındığını söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi bir çok ilde yoğun kar yağışı etkili oldu.Bingöl’ün ilçelerinde olduğu gibi merkezinde de etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri yoğun bir çalışma yaptı. Geceli gündüzlü 5 greyder, 5 yüklenici, 6 kamyon, 2 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 70 personelle belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 2 bin ton karın merkez dışına götürüldüğü bildirildi. Öte yandan yapılan çalışmalarda 770 bin TL harcandığını belirtildi.

Karla mücadele çalışmasıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Bu yıl yaptığımız karla mücadele çalışmamızda 2 bin kamyonluk karı dışarıya taşıdık. Bu 18 bin tona tekabül ediyor. Bunun biraz fazla, eksik olması ihtimal dahilindedir. Bunun şuana kadar ki maliyeti 770 bin lira olmuştur. Buda kendi imkanlarımızla kendi yaptığımız bir iş. Bu mücadele esnasında da diğer kamu kurumlarıyla çok ciddi bir işbirliği oldu. Valimiz başkanlığında köylerdeki kar mücadelesi yapılırken aynı zamanda onlarla da istişare ederek şehir merkezinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için yine koordinasyonlu bir şekilde hareket ettik. Başarılı bir karla mücadele yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Maliyeti hiç önemli değil. Allah’a şükür imkanımız var, herhangi bir sorun yaşamadık” dedi.

Yoğun kar olan günlerde araç eksikliği yaşadıklarında araç kiralaması yapıp takviye ettiklerini anımsatan Başkan Barakazi, "Greyder, kepçe gibi araçlar kiraladık. Önemli olan bunlar değil,önemli olan halkın yaşam kalitesini güzel bir şekilde sürmesi ve önemli olan hemşehrilerimize hizmettir. Karla mücadele çalışmasında emeği birimlerimize, personelimize ve diğer kamu kurumlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.