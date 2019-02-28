0553 313 94 23

Bingöl’ün iki ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:15
Bingöl’ün iki ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Karlıova ilçesinde ise kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor.

 

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl’de de etkili oldu. Geceden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kentte yılın en çok kar yağışının yaşandığı Karlıova ve Yedisu ilçelerinde ise kar ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitim bugün için ara verildi.

 

İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar tipide güçlükle yürüdü. Vatandaşlar, kar ve tipinin etkisini gösterdiğini, komşunun komşuya bile gitmesinin zor olduğunu aktardı.

 

Kar yağışı ve tipinin bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:15
  1. Bingöl
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazreti Mevlana kitaplarına Pakistan’da yoğun ilgi
    1. Hazreti Mevlana kitaplarına..
    2. ABD Başkanı Donald Trump: “İstediğimiz..
    3. ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un..
    4. Firari gaspçı yakalandı
    5. Edirne’de Şubat ayında 27 kişiye ilk..
    6. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri..
    7. CHP İzmir'de bedava patates-soğan..
    8. "En çekici traktör dizaynı” ödülü..
    9. Erzurum’da ‘10 Parmağında 10 Marifet’..
    10. ABD Başkanı Donald Trump: "Bazı..
    11. Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli
    12. Heat, şampiyonu son saniyede yendi
    13. Başkan Ergün’den 608 konutluk proje..
    14. Kocaeli Deniz Yıldızları Spor..
    15. Postallı kabadayılar yollarına taş..
    16. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye..
    17. Okul yöneticiliği sınavı örnek..
    18. Otomobil su kanalına düştü
    19. Aydemir: ‘Milli irade..
    20. Borsa güne yatay başladı
    21. Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
    22. Başıboş kazlar trafiği tehlikeye..
    23. Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1..
    24. Elazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandı
    25. Türkiye’de kişi başına iki tapu düşüyor
    26. DEAŞ’ın sözde kadılarına operasyon: 2..
    27. Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri..
    28. Badminton: 17 Yaş Altı Türkiye..
    29. Dış ticaret istatistikleri açıklandı
    30. Dış ticaret istatistikleri (1)
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü