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Bingöllüler iftarda buluştu

Adana’da yaşayan Bingöllü bürokratlar, iş insanları ve kurum yöneticileri AK Parti Yüreğir İlçe Başkan Yardımcısı İrfan Sancaklı’nın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:46
Bingöllüler iftarda buluştu

Adana’da yaşayan Bingöllü bürokratlar, iş insanları ve kurum yöneticileri AK Parti Yüreğir İlçe Başkan Yardımcısı İrfan Sancaklı’nın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.


Yemeğe katılan Bingöllülere teşekkür eden AK Parti Yüreğir İlçe Başkan Yardımcısı İrfan Sancaklı, “Bundan böyle Adana’da yaşayan ve Adana’da doğup büyümüş Bingöllü hemşehrilerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Bir birimizin dertleriyle dertlenecek, bir birimizin sevinçleriyle sevineceğiz. Bürokrasiden iş dünyasına, medyadan eğitim, kültü ve sanata kadar yaşamın her alanında ülkesine hizmet eden hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.


İftara katılan Bingölüler de iftar yemeği veren İrfan Sancaklı’ya teşekkür etti.


İftar yemeğine Adana Karaisalı İlçe Kaymakamı Selami Korkutata, Adana İl Milli Eğiitim Müdürü Veysel Durgun, Yüreğir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Nizamettin Ekmekçi, Merkez Doruk Eğitim Kurumları yönetim kurulu Başkanı Eşref Şen, Metro Radyo ve Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Sekin, Adana Şehir Hastahanesi Uzman Çocuk Doktoru Yusuf Alakaş, Emekli Hakim Avukat Hayri Haköver, Final Okulları Müfettişi Selahattin Bayındır, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Personeli Mesut Baysal katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:46
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