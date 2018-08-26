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Bingöl'de 1 asker şehit oldu 2 asker yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle terör örgütü mensubu hainler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu 2 asker de yaralandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 08:19
Bingöl'de 1 asker şehit oldu 2 asker yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Bingöl’ün Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.Operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü militanları arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 08:19
  1. Bingöl
  2. operasyon

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