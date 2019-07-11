Bingöl’dekiyangınlar söndürüldü
Bingöl’ün otlukalanlarda çıkan 3 yangın,ormanlık alana sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
Bingöl’ün otlukalanlarda çıkan 3 yangın,ormanlık alana sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre,merkeze bağlıKiran, Gümüşlü ve Çayağzıköylerindeki otluk alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangınları gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Sıcaklıklarla birlikte artan yangınlar nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi.
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