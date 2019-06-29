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Bingöl’deki ‘Son Çekim Operasyonu’nda 10 tutuklama

Bingöl polisinin 5 ay süren çalışmasında gizli kameralarla çekim yaparak, ilişki sonrası hamilelik şantajıyla yüklü miktarda para koparan fuhuş çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:03
Bingöl’deki ‘Son Çekim Operasyonu’nda 10 tutuklama

Bingöl polisinin 5 ay süren çalışmasında gizli kameralarla çekim yaparak, ilişki sonrası hamilelik şantajıyla yüklü miktarda para koparan fuhuş çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp ve Ahlak Büro Amirlikleri tarafından şantaj yaptığı belirlenen fuhuş çetesine yönelik çalışma yapıldı. Bingöl polisinin yaptığı çalışmada çetenin para karşılığı fuhuş yaptırdığı, ayrıca evlere yerleştirilen gizli kameralar ve örgüt üyelerine ait cep telefonlarıyla bir çok kişinin görüntüsünü çektiği ortaya çıktı. Şüphelilerin çekilen görüntülerle ilişki sonrası hamilelik şantajı yaparak yüklü miktarda para istediği de öğrenildi. 5 ay süren çalışma sonrasında örgüt liderleri G.B. ve F.K. ile birlikte 31 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin isimlerini tek tek belirleyen polis Bingöl merkez, Solhan ilçesi ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 örgüt lideri ile birlikte 31 şüpheli de gözaltına alındı.




10 şüpheli tutuklandı


Polisin "Son Çekim Operasyonu" ismini verdiği çalışmada, “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Yardım Etmek, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Nitelikli Yağma, Şantaj, Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak, Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek, Nitelikli Olarak Özel Hayatın Gizliliğini İhlal İle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


İfadeleri alınan 31 şüpheliden 6’sı serbest kalırken 25’i adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 15’i adli kontrol şartlı ile serbest kalırken 10’ututuklanarak cezaevine gönderildi.



El bombaları ve gizli kameralar ele geçirilmişti


Örgütün kullandığı adreslerin de bulunduğu 5 iş yeri ile 29 evde arama yapan polis, 2 adet el bombası,3 adet ruhsatlı, 3 adet ruhsatsız toplam 6 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı 2 adet ruhsatsız 3 adet tabanca, 561 adet silahlara ait mermi, 4 adet bıçak, 1 adet kitap içerisine oyulmuş vaziyette gizli kamera düzeneği,1 adet gizli kameralı saat,1 adet hassas terazi,1 adet poşet içerisindeuyuşturucu madde, 2 adet doğum kontrol hapı, 1 adet idrar örneği olduğu değerlendirilen sıvı madde, 6 adet kamera, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet peruk, 16 adet dizüstü bilgisayar, 74 adetcep telefonu, 13 adet tablet bilgisayar, 2 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet altın sikke, 4 adet altın yüzük, 1 adet altın zincir bileklik,11 adet tam altın, 2 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet kol saati ve 18 bin 330 TL nakit para ele geçirmişti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:03
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