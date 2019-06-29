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Bingöl'deki fuhuş ve şantaj operasyonu

Operasyonda, gözaltına alınan 31 zanlıdan 10'u tutuklandı

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:56
Bingöl'deki fuhuş ve şantaj operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen fuhuş ve şantaj operasyonunda, gözaltına alınan 31 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Ahlak Büro Amirliğince düzenlenen fuhuş ve şantaj operasyonunda gözaltına alınan 31 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10'u tutuklandı.

- Kitap içine gizli kamera düzeneği kurmuşlardı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Ahlak Büro Amirliğince, 5 ay süren teknik takip çalışmaları kapsamında Bingöl'de G.B. ve F.K. elebaşılığındaki suç şebekesi ortaya çıkarılmıştı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, suç örgütünün, yer temin etmek ve aracılık yapmak suretiyle para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, kişinin video görüntülerinin alınması ve hamilelik şantajı yapabilmek için diğer örgüt yardımcılarına ve örgüt üyelerine talimatlar vererek kurguladıkları planları uygulamaya soktukları, evlere yerleştirilen gizli kameralar ve örgüt üyelerine ait cep telefonları ile çekim yaptıkları, böylece ilişki sonrası hamilelik şantajıyla mağdurlardan yüklü miktarda para istedikleri tespit edilmişti.

Şüphelilere yönelik "Son Çekim" adı verilen operasyonda, 31 kişi gözaltına alınmış, 2 el bombası, 3'ü ruhsatlı 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, biri ruhsatlı 3 tabanca, 561 fişek, 4 bıçak, kitap içerisine oyulmuş vaziyette gizli kamera düzeneği, gizli kameralı saat, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, idrar örneği olduğu değerlendirilen sıvı madde, 6 kamera, 2 fotoğraf makinesi, 2 peruk, 16 dizüstü bilgisayar, 74 cep telefonu, 13 tablet bilgisayar, 2 masaüstü bilgisayar, 2 altın sikke, 4 altın yüzük, altın zincir bileklik, 11 tam altın, 2 altın bilezik, altın kolye, 2 kol saati ve 18 bin 330 lira ele geçirilmişti.





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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:56
  1. Bingöl
  2. Fuhuş
  3. operasyon

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