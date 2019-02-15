Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı15 Şubat 2019 Cuma 15:37
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Has Bingöl Turizm'e ait Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Elazığ kara yolunun 6. kilometresindeki Topalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Betül Kandemir yaşamını yitirdi.
Yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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