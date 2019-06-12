Bingöl'de yola tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı imha edildi Bingöl'ün merkez ilçe kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teneke içerisine 50 kilogram patlayıcı yerleştirilerek, yolda tuzaklanan düzenek imha edildi.

Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı düzeneği, güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında yolda, teneke içerisine 50 kilogram patlayıcı yerleştirilerek, tuzaklanan düzenek olduğu tespit edildi. Patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

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