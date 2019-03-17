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Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı kınandı, gıyabi cenaze namazı kılındı

Bingöl’de Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında Müslümanlara yapılan saldırı kınanarak, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

17 Mart 2019 Pazar 15:02
Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı kınandı, gıyabi cenaze namazı kılındı

Bingöl’de Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında Müslümanlara yapılan saldırı kınanarak, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Genç Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, Yeni Zelanda’da iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Platform üyeleri, gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan İbrahim Dağılma, “Uzun süredir batıdan dünyaya yayılan İslam dinine ve müntesiplerine yönelik nefret söyleminin ve tahammülsüzlüğün geldiği nokta bugün maalesef İslamofobik durum, diğer ismiyle İslam düşmanlığı ve Müslüman hazımsızlığı bir faşizm olarak karşımızdadır. Batıdaki İslam düşmanlığı hiç kimseye zarar vermeyen masum sivil Müslümanları katledecek noktaya varmıştır. Öyle ki bu gözü dönmüş İslam düşmanları ibadethanelerde katliam yapacak ve bunu canlı yayında bütün dünyaya seyrettirecek kadar alçalabilmektedir. Yeni Zelanda’daki cami katliamları bu açıdan son derece üzücü ve ibretlik olaylar olarak karşımızdadır. Bu katliamlar bize şunu göstermektedir ki; İslam düşmanlarının bütün çabalarına rağmen İslam insanlığın umudu olma yolunda hedeflerine varmaktadır. Bu yayılmanın ve gönül fethinin önüne geçememenin yarattığı korku ve panik hali kâfirlerin nefretlerini dışa vurmalarına neden olmaktadır. Bütün hakaretlere, aşağılamalara, engellemelere rağmen İslam yeryüzünde kare kare yayılmaya devam etmektedir ve Allah’ın izniyle kâfirler istemese de gelecek İslam’ın olacaktır. Unutmayın. Eğer yeryüzü Müslümanların emniyet içinde yaşadığı bir yer olmayacaksa İslam düşmanları için de emin bir yer olmayacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:02
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