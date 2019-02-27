Bingöl'de yarın okullar tatil olacak mı? Bingöl 28 Şubat Perşembe kar tatili

Bingöl'de yarın kar tatili olacak mı? Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Bingöl'de kar yağışının etkisini sürdüreceğine dair yine uyardı. Bu uyarının ardından Bingöl'de yaşayan vatandaşlar kar yağışının eğitime engel olup olmayacağını sorguluyor. Yarın için Bingöl'de okullar tatil olacak mı? 28 Şubat Perşembe Bingöl'de yetkililerden kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yapmış olduğumuz değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren bölgemizde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, Adıyaman’ın güney kesimleri hariç tüm bölgede gece saatlerinden Perşembe günü akşam saatlerine kadar kar şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışlarının, Elazığ, Malatya ve Tunceli il merkezlerinde 5-10 cm arasında, Bingöl ve Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde 10-20 cm arasında, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 cm ve üzerinde olması tahmin edilmektedir."denildi.



Rüzgarın Perşembe gününden Cumartesi gününe kadar orta kuvvette eseceğini aktaran merkez, yer yer Malatya’nın kuzey ve güney kesimleri, Adıyaman’ın ve Tunceli’nin kuzey kesimleri ile Bingöl’ün güney kesimlerinde fırtına şeklinde saatte 60-90 kilometre hızla eseceğini belirterek uyarıda bulundu.



Öte yandan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklarda 6-10 derece arasında düşeceği ifade edildi.

Bingöl'de yarın 28 Şubat Perşembe okullar tatil edilecek mi?

Bingöl'de yarın kar yağışının etkisini sürdürmesiyle kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bingöl'de kar tatili açıklaması yapıldığı an detayları haberimizde bulabilirsiniz.