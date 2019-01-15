Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Bingöl 16 Ocak Çarşamba kar tatili
Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bingöl’de var. Bingöl’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bingöl’de okullar yarın da tatil mi? Bingöl’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bingöl’de 16 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi?15 Ocak 2019 Salı 17:07
Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bingöl’de var. Bingöl’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bingöl’de okullar yarın da tatil mi? Bingöl’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bingöl’de 16 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi?
Bingöl’de yarın (16 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi?
Bingöl’de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada eğitim-öğretime yarın da ara verileceği bilgisi verildi.
Bitlis Valiliği bugün (15 Ocak Salı günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Bingöl’de yarın (16 Ocak Çarşamba günü) eğitim ve öğretime ara verilecek. Bitlis Valiliği yarın okulların tatil edildiğini açıkladı.