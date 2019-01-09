Bingöl'de yarın okullar tatil mi? Bingöl 10 Ocak Perşembe kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bingöl de var. Bingöl'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bingöl'de okullar yarın da tatil mi? Bingöl'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bingöl'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Bingöl'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Bingöl'ün Solhan, Yedisu ve Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. İlçelerde kar kalındığı belirli noktalarda 2 metreye yaklaştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dünden itibaren yoğun şekilde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle ilçelerde kar kalınlığı neredeyse 2 metreye ulaştı. Araçların karda kaybolduğu Karlıova, Yedisu ve Solhan'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çatılarda biriken karlar yere düşmeye başlarken, mahsur kalan araçlarda sahipleri tarafından küreklerle çıkarılmaya çalışıldı.

3 ilçede okullar tatil



Yoğun kar yağışı alan Karlıova, Yedisu ve Solhan'da alınan kararla okullar yarın da tatil edildi. Kent merkezi ile diğer ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceğinin ilerleyen saatlerde belirli olacağı öğrenildi. Belirli aralıklarla kar yağışının sürdüğü ilçelerde zaman zaman tipi de etkili oluyor.

Kar nedeniyle tüm yolların kapalı olduğu, elektriklerin sürekli gelip gittiği ilçelerin merkezinde ise belediye ekipleri ana arterlerde karları temizleyerek yolları açmaya çalışıyor.

Vatandaşlarda son yılların en çok yağışı ile karşı karışa kaldıklarını ve zor günler geçirdiklerini ifade etti.