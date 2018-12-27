Bingöl yarın okullar tatil mi? 28 Aralık Cuma okullar tatil edildi mi?

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşıyor. Bingöl’de bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl Valiği yarın okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Bingöl’de okullar yarın tatil mi? Bingöl okullar tatil edildi mi? Okullar Bingöl’de yarın tatil mi?

Bingöl'de dünden itibaren devam eden kar yağışının etkisi sürdürmesi nedeniyle hamile ve engellilerin Cuma günü idari izinli sayılmasının ardından merkez ve 6 ilçede de eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kar nedeniyle kentte bugün de okullar tatil edilmişti.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamadı, “İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi. Öte yandan, kar yağışının en çok Yedisu ve Karlıova ilçelerinde etkili olduğu öğrenildi.