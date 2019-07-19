Bingöl’de ’Uyuşturucuyla Mücadele’ semineri Bingöl polisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personeline , ’Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele’ semineri verildi.

Bingöl polisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personeline , ’Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele’ semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüpersoneline yönelik semir düzenlendi. Personellerin katıldığı seminerde, Narko Rehber Eğitmeni Eyüp Esergün, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktardı.

Seminer sonunda, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

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