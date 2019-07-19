Bingöl’de ’Uyuşturucuyla Mücadele’ semineri
Bingöl polisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personeline , ’Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele’ semineri verildi.19 Temmuz 2019 Cuma 15:23
Bingöl polisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personeline , ’Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele’ semineri verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüpersoneline yönelik semir düzenlendi. Personellerin katıldığı seminerde, Narko Rehber Eğitmeni Eyüp Esergün, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktardı.
Seminer sonunda, katılımcıların soruları da yanıtlandı.
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