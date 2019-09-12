Bingöl'de uyuşturucu operasyonları Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 89 kilogram esrar ile 270 bin kök Hint keneviri bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 89 kilogram esrar ile 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında ormanlık alan ve dere yataklarında açılmış 9 ayrı tarlada yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde 270 bin 70 kök kenevir, 89 kilo 613 gram esrar bulundu. Kenevirler olay yerinde imha edilirken, olayla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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