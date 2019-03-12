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Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklanma

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

12 Mart 2019 Salı 17:48
Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklanma

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 1 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda belirlenen bir çok şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 59 kilogram esrar, 5 kilogram skunk esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi.


Operasyonlarda 61şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 55’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:48
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