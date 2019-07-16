Bingöl’de uyuşturucu operasyonları:3 tutuklama

Bingöl’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan satan, sevkini yapan şahıs ve şahıslara yönelik çalışma yaptı.Polisinçalışma kapsamında farklı tarihlerde peş peşe yaptığı 4operasyonda 1’i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 23 fişek halinde 10,25 gram Kokain, 15 gramtoz esrar ve 1gram ot esrar, piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 15,15 gram metamfetamin, 12 paket halinde1 kilogram 736 gram Metamfetaminve 197 adet Ecstasy uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli uyuşturucu maddi ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.