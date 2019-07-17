Bingöl’de trafik kazası: 5 yaralı Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza,Solhan ilçe çıkışı Muş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 16 ADT 904 plakalı minibüs, sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.