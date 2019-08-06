Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
Bingöl’de iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.06 Ağustos 2019 Salı 20:45
Bingöl’de iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ilıcalar Beldesi’ne bağlı Yenibaşlar köyü yakınlarındameydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ. H. idaresindeki 25 FS 939 plakalı araç ile sürücü öğrenilemeyen 24 EV 253 plakalı otomobilkafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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