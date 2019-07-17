0553 313 94 23

Bingöl’de trafik değerlendirme toplantısı

Bingöl’de 2019 yılı ilk 6 aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
Bingöl’de trafik değerlendirme toplantısı

Bingöl’de 2019 yılı ilk 6 aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı.


Bingöl’de 2019 yılı ilk 6 aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı.Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi’nde Vali Kadir Ekinci başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Onur Yeniay, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Milli Eğitim MüdürVekili Orhan Buğrahan, Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Bayram, Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil ve kurumların ilgili personeli katıldı.


46 bölgeye ‘Önce Yaya’ resimli logolar çizildiğini belirten Vali Kadir Ekinci,“Bingöl’de vatandaşlarımızın can güvenliği ve trafik düzeni bizler için çok önemlidir. Bu konuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bakanlığımızca 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesi ile birlikte çeşitli çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar kapsamında ilimizde 13’ü okul önleri, 33’ü de yaya geçidi olmak üzere toplam 46 bölgede ‘Önce Yaya’ resimli logolar çizildi. Bununla birlikte Trafik ekiplerimizce 100 Günlük Eylem Planlarının Uygulanması, bilgilendirme içerikli etkinlikler, rutin denetimlerin arttırılması, hız ve emniyet kemeri denetimi etkinliğinin arttırılması gibi çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 46 okulda 126 ders saati içerisinde 4829 öğrenciye trafik eğitimi verilmiş; yıl içerisinde toplu taşıma araç kullanıcılarına periyodik olarak trafik kuralları ve güncel kanun değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış ve ilimiz genelinde resmi araç kullanıcılarına trafik eğitimi verilmesi gibi etkinlikler düzenlenmiştir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
    1. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    2. Muğlalılar yaz yağmuruna hazırlıksız..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam..
    4. Marshall Adaları'ndaki radyasyon oranı..
    5. Hrant Dink davasında zaman aşımı..
    6. YÖK’ün o yetkisi iptal edildi!
    7. İşleri güçleri gavurluk!.. HDP ve PKK,..
    8. "O çocuğa bu şekilde kavuşmak beni bir..
    9. Amca çocuklarının bıçaklı kavgasında..
    10. "Manas Üniversitesi bölgede çekim..
    11. Çocuğunuzun kulakları psikolojisini..
    12. Akhisar’da Nostalji Futbol Turnuvası
    13. Hrant Dink davasında zaman aşımı..
    14. KYK yurt başvuruları ne zaman..
    15. Mersin’de sürücülere 6 ayda 36 milyon..
    16. Seyir halindeki pick-up alev aldı
    17. Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin..
    18. A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa..
    19. Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!
    20. Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da..
    21. Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya..
    22. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
    23. İltihaplı eklem romatizması: Romatoid..
    24. Patoloji taban puanları ve başarı..
    25. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    26. İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis..
    27. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
    28. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
    29. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
    30. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda