Bingöl'de toplu açılış

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de yapımı tamamlanan yatırımlara ilişkin "Bu yatırımlar il ve ilçelere kimlik kazandıran yatırımlardır. Bütün bu yatırımlarımız, projelerimiz insanımıza hayırlı ve mübarek olsun." dedi.

Bingöl'de yapımı tamamlanan 494 milyonluk 81 proje, gerçekleştirilen toplu açılış töreni ile hizmete sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Genç ve Solhan ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Sancak beldesinde düzenlenen toplu açılış törenlerine katıldı. Sancak beldesindeki törende konuşan Yılmaz, birilerinin laf ürettiğinin AK Parti'nin ise hizmet yaptığını söyledi.

Sancak beldesinde 2018 yılında tamamlanan ve aralarında çok amaçlı belediye hizmet binasının da olduğu 13 milyonluk projelerin açılışını yapmak için toplandıklarını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kent genelinde 494 milyon yatırım bedelli 81 projenin açılışını yapıyoruz. Bingöl Üniversitesince üniversite yerleşkesinde 6 bin metrekare alana inşa edilen Selahaddin Eyyübi Kütüphanesi ile Genç ve Solhan'da tamamlanan yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Sancak'a 13 milyon 400 bin tutarında eser kazandırdık. Bugün bu projelerin açılışı için Sancaklı kardeşlerimizin huzurundayız. Bu bereket ve bolluk günleri için Cenabıallah’a şükrediyoruz. Bunlar il ve ilçelere kimlik kazandıran yatırımlardır. Bütün bu yatırımlarımız, projelerimiz insanımıza hayırlı ve mübarek olsun. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmanın ardından yapımı tamamlanan projelerin açılışı gerçekleştirildi.

Yılmaz, buradaki açılışların ardından seçim çalışmaları kapsamında Yayladere ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.