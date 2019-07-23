Bingöl’de tır elektrik direğine çarptı: 1 yaralı Bingöl’de tır elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı, elektrik telleri yola sarkınca da trafik kısa süreliğine durduruldu.

Bingöl’de tır elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı, elektrik telleri yola sarkınca da trafik kısa süreliğine durduruldu.

Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu Bilaloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Elazığ istikametinden Bingöl’e doğru seyir halinde olan34 UV 3627tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Öteyandan kaza nedeniyle elektrik telleri yola sarktı.Jandarma ekipleri degeçici olarak trafiği durdu. Tellerden enerji kesilince yol tekrar jandarma kontrolünde trafiğe açıldı.

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