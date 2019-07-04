Bingöl’de tır dereye yuvarlandı: 1 yaralı Bingöl’de bir tırın dereye yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Bingöl’de bir tırın dereye yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum Karayolu’nda meydana geldi. Edinilenbilgilere göre, Servet Bozcu yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Göynük Çayı’na yuvarlandı. Kazada,sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

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