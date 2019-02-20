Bingöl'de Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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