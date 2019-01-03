Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 4'ü altın 103 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, koruma altına alınan yerlerde kaçak kazıyla elde ettikleri tarihi objeleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4'ü altın, 1'i gümüş ve 8'i bronz olmak üzere 103 sikke, altın kolye, gümüş madalyon, 3 gümüş zincir kolye, gözyaşı şişesi, bakır kase ve 5 bronz obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.